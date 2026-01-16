Volg Hart van Nederland
Schietincident bij parkeerplaats PI Alphen: gewonde naar ziekenhuis

Crime

Vandaag, 11:45 - Update: 1 uur geleden

Vroeg in de ochtend heeft zich een schietincident voorgedaan op de parkeerplaats van de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Daarbij is één persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer niet door een kogel geraakt. Hoe de persoon wel gewond is geraakt, wil de politie op dit moment niet zeggen. Over de ernst van de verwondingen is ook niets bekendgemaakt.

De schutter is na het incident gevlucht. De politie is direct een onderzoek gestart op en rond de parkeerplaats aan de Eikenlaan. "Op dit moment onderzoeken we wat zich daar precies heeft afgespeeld", aldus de woordvoerder.

Op beelden van een correspondent is te zien dat er op de parkeerplaats, het naastgelegen fietspad en de berm wordt gezocht naar sporen. Ook is te zien dat zeker één autoraam is gebarsten. Of dat door een kogel komt, is niet duidelijk.

Onderzoek

Het schietincident gebeurde rond 06.00 uur bij de gevangenis. Wat er precies is gebeurd en waarom er is geschoten, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en spreekt met mogelijke getuigen.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen laat weten voorlopig geen inhoudelijke reactie te kunnen geven. Het is niet duidelijk of het incident te maken heeft met de gevangenis zelf.

Door Redactie Hart van Nederland

