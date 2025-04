Zeeuwse man (59) opgepakt na vondst 14 wapens en veel munitie in huis

Een 59-jarige man uit het Zeeuwse Eede is aangehouden nadat de politie veertien verschillende soorten vuurwapens en meer dan tienduizend stuks munitie in zijn huis had aangetroffen. Die werden gevonden na een melding van een verdachte situatie. Meer details daarover deelt een woordvoerder niet.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Je ziet het in bovenstaande video.

De inval in het huis aan de Valeiskreek was maandag om 06.00 uur. Volgens de woordvoerder wordt niet vermoed dat hij een aanslag wilde plegen. Wat de man wel van plan was met de spullen wordt nog onderzocht.

