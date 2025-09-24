Lichaam Daniël van Vliet opgegraven, mogelijk toch omgekomen door misdrijf

De politie heeft woensdag het graf van de in 2015 overleden Daniël van Vliet (21) opengemaakt om zijn lichaam op te graven. In januari werd het onderzoek naar zijn dood al heropend vanwege nieuwe informatie die de familie had gekregen. Voor dat onderzoek was het nu nodig om het lichaam op te graven en sectie te verrichten.

Het lichaam van Daniël werd in augustus 2015 gevonden in de gracht bij de Nobelpoort in Zierikzee, nadat hij een paar dagen ervoor, op 4 augustus, als vermist werd opgegeven door zijn familie. Hij was toen voor het laatst gezien in café De Troubadour in het centrum van Zierikzee, maar kwam daar nooit meer van thuis.

Geen fouten

Destijds was er geen sectie op het lichaam gedaan, omdat de politie geen aanwijzingen had dat Daniël door een misdrijf om het leven was gekomen. De nieuwe informatie gaat om een getuige die heeft gezien dat hij door drie mannen in elkaar zou zijn geslagen.

"Er zijn geen aanwijzingen dat er fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek in 2015. Onze hoop is dat de waarheid over zijn dood naar boven komt", zegt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. De politie zegt begrip te hebben voor het verdriet van de familie rond het openen van het graf.

Namens de Familie, die de nabestaanden van Daniël bijstaan, laat weten dat de familie verder niet wil reageren op de opgraving.