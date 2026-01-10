Volg Hart van Nederland
Grote drugsvondst in Vlissingen: politie stuit op duizenden liters lean

Crime

Vandaag, 16:33

De politie heeft in een woning in Vlissingen een enorme hoeveelheid drugs gevonden. Het gaat om zo’n 25.000 liter lean, een populaire maar gevaarlijke drug die wordt gemaakt van hoestdrank met codeïne, gemixt met frisdrank. Codeïne staat op de harddruglijst.

De vondst volgt op een verkeerscontrole vrijdagmiddag in Goes. Agenten hielden daar een auto aan en troffen 1,5 kilo hennep aan. De 28-jarige bestuurder uit Almere bleek cannabis te hebben gebruikt en werd direct aangehouden. Ook een 25-jarige vrouw uit Almere, die bij hem in de auto zat, is opgepakt.

Bewoners van pand aangehouden

Uit onderzoek bleek dat de twee onderweg waren naar een woning aan de Noorderbaan in Vlissingen. Agenten gingen daar in de nacht kijken en stuitten op de grote voorraad lean. In het huis lag daarnaast nog eens 2 kilo hennep.

De bewoner van het pand is later aangehouden in Middelburg. Zijn auto is door de politie in beslag genomen. Het onderzoek naar de herkomst en bestemming van de drugs loopt nog.

Gevaarlijk bij grotere doseringen

Lean wordt vaak onderschat, waarschuwt het Trimbos-instituut. Bij kleine hoeveelheden merk je weinig, maar bij hogere doseringen kunnen gebruikers in een roes raken en zich dromerig en ontspannen voelen. Overmatig gebruik is gevaarlijk en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals een epileptische aanval.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Door ANP

