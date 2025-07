Automobilist (19) rijdt in op politie, agenten eindigen in sloot

Twee agenten zijn in het Zeeuwse dorp Serooskerke in een sloot beland door een 19-jarige man uit Vlissingen. Dat gebeurde nadat de man op een agent was ingereden. Hij is opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Ook zijn rijbewijs en auto zijn ingenomen.

De agenten wilden de man en zijn auto in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.00 uur controleren aan de Wilgenhoekweg. Maar nog voordat zij dat konden doen, sprong de uitgestapte verdachte weer in zijn auto en gaf gas. Daarbij reed hij over de voet van een agent, die werd meegesleurd door de auto. De andere agent sprong daarop in de auto van de verdachte. Uiteindelijk belandden ze alle drie in de sloot.

Volgens de politie hoefde niemand naar het ziekenhuis.

ANP