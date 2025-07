Schokkende beelden uit Den Bosch: man rijdt vol gas in op politiepaarden

Op X zijn schokkende beelden verschenen van een man in een bestelbusje die woensdagmiddag in het centrum van Den Bosch doelbewust lijkt in te rijden op twee politiepaarden. De paarden en hun berijders stonden op de Hinthamerstraat voor een routinecontrole toen het ineens misging.

De man begon volgens de politie te schelden naar de agenten. Toen zij hem daarop wilden aanspreken, stapte hij in zijn busje en gaf vol gas. Op het filmpje is te zien hoe hij vervolgens op de paarden inrijdt. Een van de ruiters valt door de klap op de grond. De verdachte scheurt daarna de straat uit.

Gewond

De twee politiepaarden liepen bij de aanrijding flinke schrammen op. De twee ruiters raakten lichtgewond. De paarden zijn nagekeken door een dierenarts en worden donderdag opnieuw gecontroleerd.

De politie wist de bestuurder later buiten de stad aan te houden. Het gaat om een 50-jarige man uit gemeente Sint-Michelsgestel. Hij zit vast op verdenking van poging tot doodslag, doorrijden na een ongeval, rijden onder invloed en het beledigen van een agent. Zijn auto is in beslag genomen.