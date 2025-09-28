Man (37) opgepakt voor seksuele intimidatie agentes in Middelburg

Een jongeman is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van Middelburg. Het incident gebeurde rond 04.30 uur op de Vlasmarkt en zorgde korte tijd voor onrust. In de nasleep werd een man aangehouden voor seksuele intimidatie van agenten.

De steekpartij ontstond tijdens een ruzie die uit de hand liep. Een ambulance bracht de gewonde jongeman naar het ziekenhuis. Geen van de betrokkenen heeft voorlopig aangifte gedaan.

Tijdens het politieoptreden in de straat hielden agenten een 37-jarige man uit Middelburg aan. Hij maakte volgens de politie seksueel intimiderende opmerkingen richting vrouwelijke agenten. De man is meegenomen naar het bureau en zit vast.