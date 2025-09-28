Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (37) opgepakt voor seksuele intimidatie agentes in Middelburg

Crime

Vandaag, 13:57

Link gekopieerd

Een jongeman is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van Middelburg. Het incident gebeurde rond 04.30 uur op de Vlasmarkt en zorgde korte tijd voor onrust. In de nasleep werd een man aangehouden voor seksuele intimidatie van agenten.

De steekpartij ontstond tijdens een ruzie die uit de hand liep. Een ambulance bracht de gewonde jongeman naar het ziekenhuis. Geen van de betrokkenen heeft voorlopig aangifte gedaan.

Tijdens het politieoptreden in de straat hielden agenten een 37-jarige man uit Middelburg aan. Hij maakte volgens de politie seksueel intimiderende opmerkingen richting vrouwelijke agenten. De man is meegenomen naar het bureau en zit vast.

Lees ook

'Tientallen deelnemers protestmars in billen geknepen en bespuugd'
'Tientallen deelnemers protestmars in billen geknepen en bespuugd'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.