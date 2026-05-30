Politie trekt in het donker wapen tegen waterpistool: 'Niet van echt te onderscheiden'

De felgekleurde super soakers zijn inmiddels ingehaald door waterpistolen die niet van echt te onderscheiden zijn. Wat onschuldig speelgoed lijkt, kan zomaar voor ingewikkelde situaties zorgen. Dat bleek vrijdagnacht, toen een politieagent in Middelburg het dienstwapen trok na het zien van een mogelijk vuurwapen die uit de broek van een jongere stak.

Politie Walcheren kreeg in de nacht van 30 mei een melding binnen van geluidsoverlast in Middelburg. Ter plaatste troffen agenten een groep jongeren aan die flink onder invloed was. Eén van hen viel op doordat er een voorwerp uit zijn broekzak stak dat op een vuurwapen leek.

Speelgoedwapens

Door de omstandigheden trok een van de agenten zijn dienstwapen. Nadat de verdachte was gefouilleerd, bleek het om een waterpistool te gaan. Maar, de politie wil wel jongeren waarschuwen.

"Onder de donkere omstandigheden was het voorwerp echter niet van een echt vuurwapen te onderscheiden. Dit benadrukt opnieuw hoe gevaarlijk het gebruik van speelgoedwapens kan zijn", schrijft de agent op de Instagrampagina van de Zeeuwse politie.