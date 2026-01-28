Volg Hart van Nederland
'Zorgen om militaire jeugdgroepen met nepwapens in bossen'

Vandaag, 17:32

Op verschillende plekken in Nederland trainen zogenoemde militaire jeugdgroepen in bossen en natuurgebieden. Het gaat om minderjarige jongeren die in uniform oefeningen doen en daarbij nepwapens gebruiken die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Dat leidt tot grote zorgen bij politie en gemeenten, meldt RTL Nieuws.

De groepen dragen namen die officieel klinken, zoals de Nederlandse Militaire Jeugd Organisatie en het Limburgs Militair Jeugd Peloton. Ze hebben aanmeldprocedures, rangtitels en oefenen tactieken die lijken op die van het leger. Op sociale media zijn beelden te zien van jongeren die gebouwen bestormen of elkaar onder schot houden.

'Mag absoluut niet'

Volgens de politie is dit risicovol en strafbaar. De wapens die worden gebruikt zijn vaak ‘gelblasters’: exacte kopieën van echte geweren. “In de openbare ruimte mag dit absoluut niet”, zegt wapensdeskundige Richard Martens van de Nationale Politie tegen RTL Nieuws. Agenten kunnen het verschil niet zien en rukken bij een melding met getrokken wapens uit.

In meerdere gemeenten zijn al boetes uitgedeeld en wapens in beslag genomen. Ook Defensie noemt het zorgelijk, vooral omdat de uniformen en wapens voor veel verwarring en onrust zorgen bij voorbijgangers.

