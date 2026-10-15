Aantal woninginbraken daalt: huizen steeds beter beveiligd

In het derde kwartaal van 2026 is het aantal woninginbraken lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In 2025 werden er nog 4900 woninginbraken gepleegd, tegenover minder dan 4500 dit jaar. Ook in de voorgaande twee kwartalen werd er minder vaak ingebroken dan een jaar eerder.

De politie ziet twee oorzaken voor de daling van het aantal woninginbraken: minder actieve bendes en steeds beter beveiligde huizen.

Beter hang- en sluitwerk

Huizen zijn anno 2026 steeds beter beveiligd, zo vertelt de politie. Dat is nu ook terug te zien in de cijfers over woninginbraken. Een woordvoerder van de politie licht toe: "Naar ons inzien is het hang- en sluitwerk bij veel huizen in de afgelopen jaren flink verbeterd." Het aantal woninginbraken in het derde kwartaal is sinds 2022 niet meer zo sterk gedaald als dit jaar.

Minder bendeactiviteit

Ook de verminderde bendeactiviteit zorgt voor een daling van het aantal woninginbraken. Dit leidt ook tot duidelijkere regionale verschillen. Zo is het aantal woninginbraken in de provincie Overijssel gehalveerd, waarschijnlijk doordat bendes die voorheen in deze regio rondtrokken, nu niet meer actief zijn.