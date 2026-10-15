OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Aantal woninginbraken daalt: huizen steeds beter beveiligd

Aantal woninginbraken daalt: huizen steeds beter beveiligd

Crime

Vandaag, 16:23

Link gekopieerd

In het derde kwartaal van 2026 is het aantal woninginbraken lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In 2025 werden er nog 4900 woninginbraken gepleegd, tegenover minder dan 4500 dit jaar. Ook in de voorgaande twee kwartalen werd er minder vaak ingebroken dan een jaar eerder.

De politie ziet twee oorzaken voor de daling van het aantal woninginbraken: minder actieve bendes en steeds beter beveiligde huizen.

Beter hang- en sluitwerk

Huizen zijn anno 2026 steeds beter beveiligd, zo vertelt de politie. Dat is nu ook terug te zien in de cijfers over woninginbraken. Een woordvoerder van de politie licht toe: "Naar ons inzien is het hang- en sluitwerk bij veel huizen in de afgelopen jaren flink verbeterd." Het aantal woninginbraken in het derde kwartaal is sinds 2022 niet meer zo sterk gedaald als dit jaar.

Minder bendeactiviteit

Ook de verminderde bendeactiviteit zorgt voor een daling van het aantal woninginbraken. Dit leidt ook tot duidelijkere regionale verschillen. Zo is het aantal woninginbraken in de provincie Overijssel gehalveerd, waarschijnlijk doordat bendes die voorheen in deze regio rondtrokken, nu niet meer actief zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Aantal woninginbraken gedaald naar laagste stand in jaren
Crime
Aantal woninginbraken gedaald naar laagste stand in jaren
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.