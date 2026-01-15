Aantal woninginbraken gedaald naar laagste stand in jaren

Nog nooit waren er zo weinig woninginbraken in Nederland als vorig jaar. De politie registreerde in 2025 ongeveer 21.600 inbraken. Dat zijn er ruim 800 minder dan een jaar eerder.

De daling past in een trend die al jaren zichtbaar is. Toen de politie in 2012 begon met het bijhouden van deze cijfers, lag het aantal woninginbraken nog ruim boven de 90.000. Sindsdien neemt het aantal bijna elk jaar verder af.

Stijging grote gemeenten

In ongeveer de helft van de twintig grootste gemeenten nam het aantal woninginbraken juist toe. Zo werd in Utrecht vorig jaar 626 keer ingebroken, tegenover 399 keer het jaar ervoor. Ook in Zoetermeer steeg het met iets meer dan 50 procent. Daar werd in 2025 het hoogste aantal woninginbraken geregistreerd sinds coronajaar 2020. In Haarlem, Den Bosch en Apeldoorn daalde het aantal juist sterk.

In Amsterdam werd veruit het vaakst ingebroken, ruim 1500 keer. Daarna volgen Rotterdam en Den Haag. Afgezet tegen het aantal inwoners gebeurde dit het vaakst in Rozendaal, Bloemendaal en Amstelveen.