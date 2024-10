Meer kans op inbraken in winter, dit tijdstip is populairst

In de wintermaanden is de kans op een woninginbraak een kwart hoger dan in de zomermaanden. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis waarover het AD schrijft. En dit terwijl mensen vaak denken dat de kans op een inbraak in de winter niet hoger is dan in andere seizoenen.

De klok gaat dit weekend een uur achteruit, waarmee de zon nog een uur eerder ondergaat. De kortste dag is het zelfs nog wat eerder, om 16:30 uur. "Nederlanders denken bij de donkere dagen eerder aan knus en gezellig", zegt de verzekeraar tegen de krant. Maar inbrekers slaan het vaakst toe tussen 18.00 en 22.00 uur 's avonds, blijkt uit cijfers van de politie.

'We hebben een appgroep'

Uit de enquête die de verzekeraar hield blijkt bovendien dat maar weinig mensen 's winters vaker controleert of alle ramen en deuren dicht zitten. Maar op straat blijkt de verslaggever van de krant toch veel mensen te treffen die wel maatregelen te nemen om inbraken te voorkomen. "We hebben wel wat besproken met de buren, we hebben een appgroep."

Ook een ander heeft zo'n groep. "We laten elkaar weten als we op vakantie zijn in de groepsapp. En ook wanneer we weer thuiskomen", zegt hij. "We zijn er wel op voorbereid, ook met een alarmsysteem", geeft weer een ander aan.