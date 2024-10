Woning in Maassluis dichtgetimmerd na dubbele explosie

Het huis aan de Willem Weltevredenlaan in Maassluis waar zowel donderdagochtend vroeg als vrijdagavond een explosie plaatsvond, is op last van burgemeester Jack de Vries gesloten en dichtgetimmerd. Ook zijn er mobiele camera's neergezet en is er extra politiecontrole, meldt de gemeente op de website.

De burgemeester noemt de incidenten "schokkend" en "volstrekt onacceptabel".

Huis van moeder opgepakte man

Volgens lokale media is de bewoner van het getroffen huis de moeder van een 19-jarige jongen die onlangs is aangehouden voor de dood van een 20-jarige plaatsgenoot. De politie kan dat uit privacyoverwegingen niet bevestigen.

Het 20-jarige slachtoffer werd een week geleden gevonden in een steeg nabij de Tinbergendreef en de Asserdreef. Hij had meerdere verwondingen. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De 19-jarige Maassluizer meldde zich zelf bij het politiebureau.

