Wie vermoordde Wies Hensen 35 jaar geleden na kermis in Budel?

Op 29 augustus 1989, deze week precies 35 jaar geleden, verdween de 32-jarige Wies Hensen uit Budel na een bezoek aan de kermis in haar woonplaats. Haar lichaam werd de volgende dag gevonden. De Peter R. de Vries Foundation besteedt deze week aandacht aan haar zaak in hun campagne Case Not Closed.

Uit onderzoek is gebleken dat Wies door verstikking en verwurging om het leven is gekomen. Een voorbijganger vond haar naakte lichaam in een sloot aan de Loonderweg in Dommelen, gemeente Valkenswaard. Het coldcaseteam beschikt ondertussen over een DNA-spoor van de vermoedelijke dader, maar desondanks is het nog steeds onduidelijk wie het heeft gedaan.

Stephan Hensen, Monique Hensen, Franco Sengers en Sylvia Sengers vragen deze week in de campagne van de Peter R. de Vries Foundation aandacht voor de zaak van hun tante Wies. Tips over de zaak kun je doorgeven via de website.