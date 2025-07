Heb jij een (legaal) wapen in huis? Ze worden steeds populairder

Het nieuwe gasdrukpistool Sentinel wordt steeds populairder. Door wat aanpassingen aan het uiterlijk lijkt dit nog steeds op een vuurwapen maar glipt het wapen door de mazen van de wapenwet. En dat merken ze in wapenwinkels.

"De 200 exemplaren die we hadden, waren binnen 2 dagen uitverkocht", vertelt Vincent Diepeveen, eigenaar van Dick Dumpstore. "We merken dat dit wapen voorziet in de behoefte van mensen om zichzelf te kunnen verdedigen in geval van nood. Maar het zijn ook veel vaste klanten die dit een interessant wapen vinden."

"Zware luchtdrukwapens kunnen serieus letsel veroorzaken. De aanschaf van dit soort wapens voor zelfverdediging hou ik dan ook nauwlettend in de gaten", zegt minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) in een reactie. Hij heeft een spoedadvies gevraagd aan de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie "over de vraag of de nieuwe gasdrukpistolen al dan niet vallen onder de categorie wapens die verboden zijn omdat ze zodanig op een vuurwapen gelijken dat ze voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn".

Ook wordt een verbod van zware lucht-, gas- of veerdrukwapens verkend, aldus Van Weel. "In de huidige wet- en regelgeving geldt geen begrenzing op de hoeveelheid energie die geproduceerd mag worden door een gasdrukwapen."