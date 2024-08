Mannen in camouflagekleding gepakt op militair terrein

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag een verdachte aangehouden op het militaire oefenterrein Ermelosche Heide. Er was gemeld dat twee mannen, gekleed in gedeeltelijke camouflagekleding, zich op het terrein bevonden. Eén van hen leek een wapen in een holster te dragen.

Met hulp van een politiehelikopter werd de Marechaussee, uitgerust met zware vesten, naar de verdachten geleid. Bij aankomst haalde de verdachte een voorwerp uit zijn holster en richtte de loop ervan in de richting van de marechaussees. Het bleek echter al snel om een nepwapen te gaan.

De verdachte, die woonachtig is in een zorginstelling, werd direct aangehouden en overgebracht voor verhoor. Hij is later die avond vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland zal bepalen of er verdere stappen worden ondernomen. De tweede persoon, een begeleider, is als getuige gehoord.