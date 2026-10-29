Walibi laat minder bezoekers toe bij Halloween Fright Nights na vechtpartijen

Walibi Holland neemt extra maatregelen na de vechtpartijen tijdens Halloween Fright Nights van afgelopen weekend. Het attractiepark in Biddinghuizen laat komend weekend minder bezoekers toe om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. Vorige week moest de mobiele eenheid (ME) nog ingrijpen om de rust te herstellen.

Volgens een woordvoerder heeft Walibi meerdere maatregelen getroffen, maar wil het park niet vertellen welke dat precies zijn. "Het delen van operationele details kan de effectiviteit van de maatregelen verminderen", aldus de woordvoerder.

"Walibi staat voor en tijdens de komende Halloween Fright Nights in nauw contact met de lokale autoriteiten en volgt de situatie nauwlettend."

Burgemeester spreekt van onacceptabel gedrag

Afgelopen weekend ontstonden er meerdere vechtpartijen tussen bezoekers. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen.

Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten sprak na de incidenten van "onacceptabel gedrag, veroorzaakt door een relatief kleine groep". Volgens hem hoort dergelijk gedrag niet thuis in de gemeente en mag het nooit als normaal worden gezien.

De burgemeester liet eerder weten de gebeurtenissen samen met Walibi en de hulpdiensten te gaan evalueren.