Vuurwapen bij 15-jarige gevonden tijdens kluisjescontrole op school

Bij een kluisjescontrole op een middelbare school in Capelle aan den IJssel is donderdagochtend een vuurwapen aangetroffen bij een 15-jarige scholier. De jongen is aangehouden en het wapen is in beslag genomen, meldt de politie.

De controle vond plaats in het kader van het Convenant Veilige School, een samenwerking tussen scholen, de gemeente en de politie, met als doel de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen.

Eerder deze week werden er ook al drie jongens van 15, 16 en 19 jaar uit Den Haag aangehouden voor een schietincident in Zwolle zaterdagvond. Beelden van die ravage zijn te zien bovenaan dit artikel.

De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van het gevonden vuurwapen.