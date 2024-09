Burenruzie Apeldoorn loopt volledig uit de hand: buurman dreigt met 'vuurwapen'

Een arrestatieteam van de politie heeft zondagavond in Apeldoorn een man aangehouden na een burenruzie. Dat bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland. Hij zou volgens getuigen een aantal buren hebben bedreigd met een vuurwapen.

Buurtbewoners laten een correspondent weten dat een aantal mensen in de Brahmslaan bezig was met het bouwen van een muurtje in een voortuin. Voor de klus hadden ze een bouwlamp neergezet. Een overbuurman kwam vervolgens naar buiten met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Daarmee zou hij een schietgebaar naar de overkant van de straat hebben gemaakt. "En nou doen jullie dat licht uit!", zou hij hebben geroepen.

"Er was echt paniek", omschrijft een buurtbewoner. Meerdere mensen belden de politie. De bewoners van een paar huizenblokken werden verzocht om binnen te blijven. Even later stond er volop politie in de buurt, die een deel van de straat afzette. Ook de Dienst Speciale Interventies kwam ter plekke.

Luchtbuks

Uiteindelijk is het de politie gelukt de man naar buiten te praten, waarna hij werd aangehouden op verdenking van bedreiging. In de woning werd een luchtbuks aangetroffen.