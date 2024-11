Vrouwen belaagd door onbekende man in Roosendaal: 'Dit maakt gewoon bang'

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht meerdere vrouwen te hebben belaagd rond natuurgebied Visdonk bij Roosendaal. Vorig jaar kwamen er meerdere meldingen binnen van vrouwen die op dezelfde manier in deze omgeving zijn lastiggevallen. De politie heeft nu een compositietekening en een foto van de verdachte vrijgegeven en roept mensen op zich te melden met tips.

In totaal zijn er inmiddels vijf incidenten gemeld. Zo werd in november vorig jaar een 33-jarige vrouw op de Zundertseweg lastiggevallen door een fietser, waarbij ze snel een foto van de dader wist te maken. In augustus van hetzelfde jaar werd een wandelende vrouw van achteren aangevallen en mishandeld door een man in zwarte kleding.

Op je hoede

Voor mensen die in de buurt werken, is het een opluchting dat de politie de zoektocht nieuw leven heeft ingeblazen. "Ik werk hier dichtbij het bos," vertelt een vrouw aan Hart van Nederland. "Soms fiets je dan het eerste stuk alleen naar huis. Als ik de enige ben die op de fiets is, rijden collega's in hun auto een stukje achter me aan. Omdat er nog niemand is opgepakt, maak ik me wel extra zorgen. Het is ook vroeg donker."

Een andere voorbijgangster voegt toe: "Als vrouw is dit echt vreselijk. Je hoopt altijd vrij rond te kunnen lopen in veiligheid, maar dit maakt je gewoon bang. Tegenwoordig misschien ook als man. Je bent gewoon op je hoede; helaas is dat noodzakelijk."