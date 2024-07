Vrouw plots aangevallen en gestoken op straat in Belfeld, raakt ernstig gewond

Een vrouw is maandagavond rond 22:30 uur vanuit het niets neergestoken op de Bergstraat in Belfeld (Limburg). Het slachtoffer liep alleen over straat toen ze plotseling werd aangesproken en daarna aangevallen door een onbekende man.

Na het incident belde de vrouw zelf de hulpdiensten, die haar met spoed naar het ziekenhuis hebben gebracht. In het ziekenhuis bleek dat ze steekwonden had opgelopen, vermoedelijk door een scherp voorwerp. Haar toestand is ernstig maar stabiel.

De politie is direct een onderzoek gestart, maar heeft tot op heden nog geen verdachte aangehouden. Het onderzoeksteam is op zoek naar een man met kort donker haar en een groot postuur. Hij droeg op het moment van het incident een donker shirt en een donkere spijkerbroek.

Getuigen gezocht

De politie roept iedereen die iets gezien of gehoord heeft dat verband kan houden met het steekincident op om zich te melden. Heeft u informatie die kan helpen bij het opsporen van de verdachte? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier op hun website.