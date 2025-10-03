Dode steekpartij Purmerend is vrouw (50), man (53) aangehouden

Bij het steekincident donderdagavond in een woning aan de Beethovenstraat in Purmerend is een 50-jarige vrouw uit Amsterdam om het leven gekomen. Een 53-jarige man uit Purmerend is aangehouden als verdachte.

Het incident vond rond 17.40 uur plaats. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar hulp kon het slachtoffer niet meer redden. De politie onderzoekt de omstandigheden en de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog onduidelijk.

De politie doet onderzoek.