Vrouw ernstig gewond na aanval met hete vloeistof: politie zoekt getuigen

Vlak voor kerst wordt in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 december een 42-jarige vrouw in Maastricht slachtoffer van een gruwelijke mishandeling. Een onbekende man gooit een hete vloeistof over haar, waardoor zij ernstige brandwonden oploopt. De politie doet een oproep aan getuigen die meer weten over het incident om zich te melden.

Het voorval vond plaats rond 01.00 uur in de Tiberiasstraat. Terwijl de vrouw zich op straat bevond, werd zij van achteren benaderd door een onbekende man, die haar verraste door een hete substantie over haar heen te gooien. De vrouw liep ernstige brandwonden op, zowel van eerste als tweede graad.

Route

Tussen 23.00 uur en 00.30 uur wordt de verdachte nog gefilmd in de wijk Amby, waar ook het slachtoffer zich bevindt. Op de beelden is te zien hoe de verdachte met zijn scooter over het Kemenadeplein rijdt, achter het slachtoffer aan, richting de wijk Limmel. Het incident zelf gebeurde daar, waarna de dader met zijn scooter verder rijdt via de Judeaweg en de Masadastraat richting de Balijeweg.

Politieonderzoek 

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en roept mensen die iets opvallends hebben gezien in de wijken Amby en de Tiberiasstraat op om zich te melden. Alle tips die kunnen leiden naar de verdachte worden bijzonder gewaardeerd, zodat de dader snel kan worden opgespoord.