Vrouw (37) dood aangetroffen in Leger des Heils-opvanghuis Amsterdam, verdachte (49) opgepakt

In een opvanghuis van het Leger des Heils in Amsterdam is donderdagavond een 37-jarige vrouw overleden aangetroffen. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf en heeft vrijdag een 49-jarige verdachte aangehouden.

Rond 18.00 uur ontvingen de hulpdiensten een melding, waarna agenten het slachtoffer aantroffen in het opvanghuis aan de Kikkensteinstraat in Bijlmer-Oost. Er is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten.

Getuigenoproep

Vanwege “verdachte omstandigheden” startte de politie direct een onderzoek. De locatie waar de vrouw werd gevonden biedt beschermd wonen aan mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek. De rol van de verdachte bij het incident wordt momenteel onderzocht. De politie roept getuigen op om zich te melden met informatie over het voorval.

ANP