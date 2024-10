Twee doden onder verdachte omstandigheden gevonden in hotel Wassenaar

In een hotel in Wassenaar zijn dinsdag in de vroege ochtend twee doden onder verdachte omstandigheden gevonden. Dat meldt de politie.

De politie kreeg om 05.20 uur een melding van 'ongeval gevaarlijke stoffen'. Toen de hulpdiensten arriveerden, vonden ze de twee.

De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Bij het onderzoek wordt rekening gehouden met alle scenario's, zegt een woordvoerster. Het kan bijvoorbeeld gaan om een misdrijf, maar ook om een suïcide of een ongeluk.

Volgens de regionale nieuwssite Regio15 is het pand ontruimd. Het zou gaan om Hotel Wassenaar aan de Katwijkseweg.

Hart van Nederland/ANP