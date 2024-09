Vlogger die homohaat uitte in tram in Den Haag opgepakt om wens 'genocide aanval'

De 31-jarige vlogger die vorige week in een Haagse tram een man uitschold voor "kankerhomo" omdat hij nagellak droeg, is opgepakt omdat hij "een genocide aanval" wilde plegen "op een goed druk bezochte moskee".

De vlogger maakte de wens kenbaar in een Telegramgroep, zo laat de politie weten. De man is opgepakt voor opruiing met een terroristisch oogmerk. Bij het bericht over de aanval schreef hij ook: "Maar wil dat niet in m'n eentje doen. En niemand wil me joinen", waarmee hij aangeeft dat niemand met hem mee wil doen.

Aangifte om homohaat

Woensdag werd bekend dat er maandag aangifte is gedaan tegen de vlogger om het incident in de tram. Hij plaatste beelden van het voorval zelf online en dat leidde tot veel landelijke aandacht.

Een omstander die ingreep in de tram kreeg te horen dat "door mensen zoals jij deze demonen worden geaccepteerd". De vlogger is niet voor dit incident opgepakt, maar hij wordt er wel over verhoord.

