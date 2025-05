Vijf mensen aangehouden na massale vechtpartij op kermis Hoogland

Wat begon als een conflict bij de ingang van de kermis aan de Hamseweg in Hoogland is vrijdagavond 9 mei uitgelopen op een grote vechtpartij waarbij de politie werd bekogeld met stenen. Vijf personen zijn aangehouden. Eén agent raakte gewond.

De onrust ontstond rond 21.30 uur, nadat een man de toegang tot de kermis werd geweigerd. Het conflict met de beveiliging escaleerde snel, waarbij vier mensen werden aangehouden. Omstanders bemoeiden zich vervolgens met de aanhoudingen, wat leidde tot een massale vechtpartij.

De politie schaalde snel op en kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Agenten werden bekogeld met stenen. De politie vormde een linie en riep mensen op om het terrein te verlaten. Eén politiemedewerker raakte gewond bij de ongeregeldheden.

Vanwege de onveilige situatie besloten de kermisexploitanten rond 22.00 uur de kermis voor de rest van de avond te sluiten. Daarna keerde de rust terug. Zaterdag gaat de kermis wel weer open.

Vijf aanhoudingen

In totaal zijn vijf verdachten aangehouden. Vier van hen, een 19-jarige man uit Leusden, een 37-jarige en een 18-jarige man uit Amersfoort, en een 46-jarige man uit Leusden, worden verdacht van openlijke geweldpleging. De vijfde verdachte, een 18-jarige man uit Amersfoort, werd opgepakt omdat hij zich niet hield aan een eerder opgelegde ontzegging.

‘Geweld tegen hulpverleners onacceptabel’

De politie reageert fel op het geweld tegen agenten: “Geweld tegen politiemensen of andere hulpverleners tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel.” Politie en justitie benadrukken dat geweldsincidenten met prioriteit worden behandeld, dat er aangifte wordt gedaan, en dat tegen verdachten vaak driemaal hogere straffen worden geëist.

“Als het moet, stappen we naar voren en gaan we de confrontatie niet uit de weg,” aldus de politie. “Voor de veiligheid van hulpverleners én burgers.”