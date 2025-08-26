Terug

Vijf jaar cel en tbs met dwang voor man die onderbuurman doodstak in Amsterdam-West

Crime

Vandaag, 15:40

Nuri Ö. heeft in hoger beroep vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor het doden van zijn 25-jarige onderbuurman en poging tot doodslag op diens huisgenoot. De 38-jarige Ö. richtte twee jaar geleden een bloedbad aan met een keukenmes in het huis van de slachtoffers in Amsterdam-West.

Op 1 augustus drong Ö. de woning van zijn onderburen binnen, waar hij Rens doodstak. Zijn huisgenoot raakte vervolgens met de man in gevecht en liep ernstig letsel op. Hij wist uiteindelijk uit de woning te ontsnappen. De politie arresteerde hem ter plaatse.

Bij de woning van de slachtoffers werden destijds bloemen gelegd, zo is te zien in deze video:

Bloemen bij huis steekpartij Amsterdam
1:33

Bloemen bij huis steekpartij Amsterdam

Ö. leefde al geruime tijd onder invloed van wanen en meende dat Rens "was ingehuurd door de overheid", aldus het OM. Deskundigen concludeerden eerder al dat hij 'ten minste verminderd toerekeningsvatbaar' was ten tijde van zijn daad en mogelijk geheel ontoerekeningsvatbaar.

Dwangverpleging

Eerder legde de rechtbank Ö. al tbs op. Hij ging hiertegen in hoger beroep. Het gerechtshof sprak Ö. vrij van moord maar veroordeelde hem voor het juridisch minder ernstige doodslag. Het hof legt naast de maatregel ook vijf jaar cel op omdat zij oordeelt dat de verdachte niet geheel ontoerekeningsvatbaar is en daarom ook een vorm van vergelding passend is.

"Bij die duur speelt mee dat tbs met dwangverpleging doorgaans ook al langdurige vrijheidsbeneming met zich brengt", overweegt het hof. Het slachtoffer dat de aanval van Ö. had overleefd, had ook gevraagd om een lange celstraf. Een tbs-maatregel moet namelijk steeds opnieuw getoetst worden door de rechter. "Dat betekent elke twee jaar in deze achtbaan; ik wil niet dat mijn leven wordt beheerst door terugkerende procedures."

ANP

