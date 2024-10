Verpleegster die collega's beschuldigd van satanisme uit ambt gezet

Een verpleegkundige met onder meer schizofrenie en die ook meent dat collega's van haar in de ziekenhuizen het satanisme aanhangen, mag niet meer in de zorg aan het werk. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in beroep geoordeeld dat ze geen zogenoemde BIG-registratie meer mag krijgen, die nodig is om in de zorg te mogen werken. Daarmee wordt een eerdere uitspraak van een ander tuchtcollege in stand gelaten.

De vrouw werkte tussen 2011 en 2019 als verpleegkundige op de intensive care. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd ze al sinds 2008 behandeld voor haar psychiatrische problemen en is ze meerdere malen opgenomen geweest. De zaak kwam aan het rollen toen ze in 2020 zelf een tuchtklacht wilde indienen omdat artsen met wie ze had samengewerkt volgens haar patiënten zouden bedreigen en vermoorden.

Stekkers

Daarop werd de inspectie ingeschakeld, die een onderzoek startte. Tegen de inspectie zou ze daarna verklaard hebben dat ze ook had geprobeerd "stekkers uit stopcontacten te halen omdat er onzichtbare draden waren aangebracht om via die stopcontacten patiënten te martelen". Ook zou ze "haar gaven" soms hebben gebruikt "om situaties te taxeren". Ze zou bijvoorbeeld soms vooraf hebben geweten wanneer iemand ademproblemen zou krijgen of kwam te overlijden.

Of de verpleegkundige daadwerkelijk stekkers uit stopcontacten heeft getrokken of op een andere manier tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld is volgens het Tuchtcollege niet vast komen te staan. Zelf heeft ze aangegeven zich niet te kunnen herinneren dat ze dat heeft gezegd. Er is daar verder ook geen feitenonderzoek naar gedaan door de inspectie. Maar door haar psychische problemen mag ze evenwel niet meer in de zorg werken.

ANP