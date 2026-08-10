Man (49) aangehouden na vondst vermiste vrouw uit Den Haag

De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak van een vrouw. Het is nog onduidelijk wat zijn rol is geweest, meldt de politie.

Sinds eind juli werd een 68-jarige vrouw uit Den Haag vermist. Zij is maandag in goede gezondheid gevonden, meldt de politie. Ze werd in Den Haag op straat aangetroffen.

Politie kan niet zeggen wat er is gebeurd

Wat er met de vrouw is gebeurd, kan een woordvoerster van de politie niet toelichten. De vrouw was twee weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinsekade. De politie riep mensen die haar zagen in een vermissingsbericht op om de vrouw niet zelf aan te spreken, maar 112 te bellen.