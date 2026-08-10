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Zoon doet oproep aan vermiste Edith (68): 'Mama, we willen je helpen'

Vermissing

Vandaag, 11:45

De 68-jarige Edith wordt sinds zondag 26 juli vermist uit Den Haag. Ze is voor het laatst gezien op de Loosduinsekade. Het is niet bekend in welke richting ze daarna is vertrokken.

Haar zoon Glenn laat aan Hart van Nederland weten dat er de afgelopen weken veel tips zijn binnengekomen. "Daar zijn we iedereen dankbaar voor, maar mijn moeder is nog niet gevonden. Als jullie haar denken te zien of meer weten, bel dan alsjeblieft 112."

'Mama, we willen je alleen maar helpen'

Volgens haar zoon heeft Edith momenteel dringend medische zorg nodig. Hij richt zich ook rechtstreeks tot zijn moeder: "Mama als je dit leest, we willen je alleen maar helpen."

Edith is 68 jaar oud, 1.76 meter lang en heeft bruin haar. De politie roept mensen die haar zien op om haar niet zelf aan te spreken. Wie haar ziet, moet direct 112 bellen.

Door Redactie Hart van Nederland
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