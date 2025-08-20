Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vermist meisje (15) uit Bunde weer thuis: ‘In goede gezondheid’

Vermist meisje (15) uit Bunde weer thuis: ‘In goede gezondheid’

Crime

Vandaag, 21:22

Link gekopieerd

Het 15-jarige meisje uit Bunde dat afgelopen weekend vermist raakte, is terecht. Dat laten familie en politie weten. "Zover wij weten in goede gezondheid," zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. Ook haar vader deelt op sociale media dat zijn dochter weer thuis is.

Er zijn geen aanhoudingen verricht, aldus de politie. Wel zijn er in de zoektocht naar het meisje verschillende mensen verhoord. De zaak wordt nog onderzocht, dus de politie kan nog niets zeggen over waar het meisje is geweest of wat er is gebeurd. Eerder schaalde de politie de vermissing op naar urgent.

Beeld: Facebook/Jan Vangelen

Beeld: Facebook/Jan Vangelen

Dinsdag was haar familie nog in alle staten. Ze vreesden dat het meisje in handen zou zijn gevallen van een loverboy die zich in het asielzoekerscentrum in Breda zou bevinden. In de hoop haar te vinden stormde de familie het azc binnen, maar zonder succes.

Lees ook

Familie naar azc Breda om vermist meisje (15) te vinden: 'We breken echt'
Familie naar azc Breda om vermist meisje (15) te vinden: 'We breken echt'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.