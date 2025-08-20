Vermist meisje (15) uit Bunde weer thuis: ‘In goede gezondheid’

Het 15-jarige meisje uit Bunde dat afgelopen weekend vermist raakte, is terecht. Dat laten familie en politie weten. "Zover wij weten in goede gezondheid," zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. Ook haar vader deelt op sociale media dat zijn dochter weer thuis is.

Er zijn geen aanhoudingen verricht, aldus de politie. Wel zijn er in de zoektocht naar het meisje verschillende mensen verhoord. De zaak wordt nog onderzocht, dus de politie kan nog niets zeggen over waar het meisje is geweest of wat er is gebeurd. Eerder schaalde de politie de vermissing op naar urgent.

Beeld: Facebook/Jan Vangelen

Dinsdag was haar familie nog in alle staten. Ze vreesden dat het meisje in handen zou zijn gevallen van een loverboy die zich in het asielzoekerscentrum in Breda zou bevinden. In de hoop haar te vinden stormde de familie het azc binnen, maar zonder succes.