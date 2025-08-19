Familie naar azc Breda om vermiste Kianna (15) te vinden: 'We breken echt'

De familie van de vermiste Kianna (15) uit Bunde (Limburg) is de wanhoop nabij. Ze is nog steeds niet gevonden, en om het heft in eigen handen te nemen zijn familieleden dinsdag naar het asielzoekerscentrum in Breda afgereisd in de hoop haar daar aan te treffen. Ze zou in handen zijn gevallen van een loverboy die zich op die locatie zou bevinden.

Kianna ontmoette een 18-jarige man via TikTok. Twee weken geleden loopt ze weg van huis en blijkt ze in het azc in Breda te zitten, waar hij verblijft. Daarna wordt ze op aanraden van de politie in een crisiscentrum ondergebracht. Maar afgelopen weekend neemt ze opnieuw de benen. Volgens haar familie is ze opgehaald door een witte auto.

Binnenstormen

Inge, de zus van Kianna, vertelt aan Hart van Nederland dat ze continu contact hebben met de politie in zowel Limburg als Noord-Brabant. "Ze zeggen steeds dat ze ermee bezig zijn, maar dat ze haar vermissing niet zien als urgent genoeg op het moment. Daarom zijn we in de auto gestapt en naar Breda gereden."

De familie is volgens Inge vervolgens naar binnengestormd, in de hoop haar daar aan te treffen. Dat was niet het geval. "We breken echt", zegt Inge. "We slapen niet meer, we eten niet meer. We willen haar zo snel mogelijk terug hebben om erger te voorkomen."

Meerdere politiewagens kwamen ter plaatse en zouden ook het azc hebben doorgelopen op zoek naar de vermeende loverboy. Of hij daar ook is gevonden, wil de politie niet bevestigen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Urgent

De politie ziet de vermissing van het meisje inmiddels als urgent. Dat was maandag nog niet het geval. "Op basis van nieuwe informatie is de vermissing betiteld als urgent", aldus een woordvoerder tegen Hart van Nederland. Wat deze informatie inhoudt, deelt de politie niet. Volgens de woordvoerder zijn er geen signalen dat Kianna in Breda is geweest.