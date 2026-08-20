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Man (53) opgepakt voor verkrachting in Apeldoorn uit 1993

Crime

Vandaag, 11:40

Een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is dinsdag opgepakt voor een verkrachting in 1993. De politie kwam hem na ruim dertig jaar op het spoor dankzij DNA-verwantschapsonderzoek, meldt de politie Oost-Nederland donderdag. De man zit vast.

In augustus 1993 werd een vrouw in haar woning in de Apeldoornse wijk De Maten door een man bedreigd met een mes en verkracht. Destijds kwam het nooit tot een aanhouding, aldus de politie. Forensisch onderzoek had wel een relevant DNA-spoor opgeleverd, maar dit zorgde niet voor een hit in de DNA-databank voor strafzaken.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Verwantschapsonderzoek leidt politie naar verdachte

Het coldcaseteam besloot een verwantschapsonderzoek te doen, waarin wordt gezocht naar mensen die biologisch verwant zijn aan de verdachte. Dit onderzoek leidde volgens de politie tot nieuwe aanknopingspunten, waardoor de politie de man op het spoor kwam. Inmiddels is DNA afgenomen van de opgepakte verdachte. Dat komt overeen met het DNA-spoor dat destijds uit forensisch onderzoek kwam, meldt de politie.

Door ANP

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