Politie toont beelden verdachten na zware mishandeling Heenvliet

De politie heeft beelden vrijgegeven van drie verdachten die mogelijk betrokken zijn bij een zware mishandeling tijdens de Paardenmarkt in Heenvliet. Het slachtoffer raakte daarbij zo ernstig gewond dat hij moest worden gereanimeerd. De verdachten zijn maanden na het incident nog altijd niet gevonden.

De mishandeling vond plaats in de nacht van 22 op 23 mei. Volgens de politie werd het slachtoffer rond 01.37 uur zonder duidelijke aanleiding mishandeld. Getuigen zagen daarna drie mannen wegrennen vanuit de richting van de Verdouwenhoek. Zij stapten in een zwarte Volkswagen Golf en reden weg in de richting van de Groene Kruisweg.

Schedel- en kaakbreuk

Het slachtoffer werd na de mishandeling met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar stelden artsen onder meer een schedelbreuk en een kaakbreuk vast.

De politie deed de afgelopen periode uitgebreid onderzoek, maar dat heeft nog niet geleid tot de identificatie van de verdachten. Daarom zijn nu beelden van de gezochte mannen openbaar gemaakt.

Oproep aan het publiek

De politie hoopt dat mensen de verdachten herkennen aan de hand van de vrijgegeven beelden. Wie informatie heeft over hun identiteit of verblijfplaats, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Tips kunnen ook anoniem worden doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem.