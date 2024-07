Minderjarigen aangevallen in Heenvliet 'na belletje trekken', twee mensen aangehouden

In het Zuid-Hollandse Heenvliet (gemeente Nissewaard) zijn zaterdagavond laat twee minderjarigen aangevallen. Een 15-jarige jongen uit Heenvliet raakte bij de aanval lichtgewond. Hij is in een ambulance onderzocht.

Een 38-jarige vrouw en een 41-jarige man zijn aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar het incident aan het Oliphantspad.

Volgens een correspondent ter plaatse gaan er geruchten rond dat de jongens werden aangevallen door een man met een mes nadat ze belletje hadden getrokken. Dit is niet officieel bevestigd door de politie.

Beeld: Video Duivestein