Politie pakt verdachte op na roofoverval Deventer waarbij jongen (14) zwaargewond raakte

Maandagavond heeft de politie een minderjarige jongen uit Deventer opgepakt in verband met een steekpartij die zaterdagavond plaatsvond. Daarbij raakte een 14-jarige jongen uit Apeldoorn zwaargewond. De politie meldt dat het incident vermoedelijk is ontstaan tijdens een beroving.

Het slachtoffer werd zwaargewond gevonden op de Nico Bolkesteinlaan in Deventer en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij direct werd geopereerd. Zijn toestand is momenteel onbekend.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de steekpartij en sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.