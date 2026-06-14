Verdachte gruwelijke moord op drugscrimineel René Pouw opgepakt

Een van de verdachten van de gruwelijke moord in Indonesië op de Nederlandse drugscrimineel René Pouw is na maanden in Brazilië opgepakt, meldt De Telegraaf. De 37-jarige man, die op een internationale opsporingslijst stond, werd met valse papieren gearresteerd in zijn vaderland.

René Pouw werd in maart van dit jaar afgeslacht op Bali. Hij kwam op gruwelijke wijze om het leven vlak bij zijn villa op het Indonesische eiland, waar hij een vakantiehuis had.

Het was een regelrechte afrekening. Op foto's, in bezit van De Telegraaf, was overduidelijk te zien dat het ging om Pouw. Hij lag vlak bij zijn eigen huis, in de wijk Kerobokan in de regio Kuta Utara op Bali, badend in een grote plas bloed.