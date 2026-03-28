Politie Bali identificeert verdachten in gruwelijke moordzaak Nederlander

De politie op het Indonesische eiland Bali heeft de vermoedelijke daders geïdentificeerd van de moord op de 49-jarige Nederlandse crimineel René Pouw, meldt De Telegraaf. Het slachtoffer werd maandag op gruwelijke wijze om het leven gebracht bij zijn vakantiehuis in Noord-Kuta, een populaire toeristische regio.

Volgens de autoriteiten zijn de twee verdachten Brazilianen: Dalan B. (36) en Kalyl H. (29). Hun identiteit werd vastgesteld aan de hand van beelden van beveiligingscamera's op meerdere kruispunten, zowel voor als na het incident.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten kort na de moord het eiland hebben verlaten. Zij zouden op dinsdag rond het middaguur via de internationale luchthaven Ngurah Rai naar het buitenland zijn gevlucht.

De politie van Bali heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld en beide mannen officieel als verdachten aangemerkt.