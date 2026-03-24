Nederlandse toerist (49) doodgestoken op Bali, vriendin ontsnapt

Een 49-jarige Nederlandse toerist is maandagavond vermoord op Bali. Dat melden lokale media op het Indonesische eiland. De man werd bij zijn vakantiewoning in Kuta Utara aangevallen en doodgestoken.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dinsdag dat er op Bali een Nederlander is overleden en dat het ministerie consulaire bijstand verleent als daarom wordt gevraagd.

Het slachtoffer was samen met zijn 30-jarige vriendin. Na een avondwandeling zagen zij twee mannen op een brommer in een steeg naast hun verblijf.

Vriendin vlucht en verstopt zich

"Het slachtoffer vroeg zijn vriendin onmiddellijk om hun vakantiewoning op slot te doen. Kort daarna zag ze hoe de twee mannen haar vriend met messen aanvielen", zegt politiewoordvoerder Aria Sandy tegen de JakartaGlobe.

De vrouw wist te vluchten en verstopte zich. De daders keerden terug en staken het slachtoffer opnieuw. Volgens de politie had de Nederlander verwondingen had aan zijn hoofd, nek, schouder en dijbeen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hulp mocht toen al niet meer baten.

De politie bekijkt camerabeelden en is naarstig op zoek naar de twee verdachten. Op de plaats delict zijn sporen veiliggesteld.