Verdachte die inreed op hardlopers in Barneveld is 22-jarige man

De bestuurder die vrijdagavond met een pakketbus inreed op deelnemers van een hardloopwedstrijd in Barneveld, is een 22-jarige man. Dat meldt de politie zaterdag. De man zit nog vast en wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het incident gebeurde aan het begin van de avond tijdens een hardloopevenement. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Gelderland reed de pakketbezorger met hoge snelheid door een straat die voor de wedstrijd was afgesloten. Meerdere hardlopers moesten opzij springen om niet geraakt te worden. De bestuurder reed door, maar werd later op de avond door de politie aangehouden in Amersfoort.

'Wonder boven wonder geen gewonden'

De organisatie van het hardloopevenement laat weten ontzettend geschrokken te zijn van het incident. Ze meldt dat er "wonder boven wonder" geen gewonden vielen. "De politie was snel ter plaatse en heeft direct na de finish met diverse deelnemers gesproken." Waar de 22-jarige verdachte vandaan komt, is volgens de politie nog niet duidelijk.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In de video onderaan dit artikel leggen we dat voor je uit.