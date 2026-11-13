Pakketbezorger aangehouden na inrijden op hardlopers in Barneveld

De bestuurder van een pakketbus is vrijdagavond aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, nadat hij meerdere mensen had aangereden tijdens een hardloopwedstrijd in Barneveld. Niemand raakte zwaargewond, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 19.45 uur op de Roggeakker, waar op dat moment de 'Jigler Run By Night' plaatsvond. Volgens Omroep Gelderland reed de pakketbezorger met hoge snelheid door een afgesloten straat. Meerdere hardlopers moesten opzij springen. De bestuurder zou daarna zijn weggereden. Volgens de politie is er 'wonder boven wonder niemand (zwaar) gewond geraakt'.

Mogelijk onder invloed

De politie kreeg van getuigen een signalement en delen van het kenteken door. Rond 20.23 uur hielden agenten in Amersfoort een man aan. Hij verzette zich bij zijn aanhouding en kreeg een spuugmasker op. Volgens de politie bleek uit een speekseltest dat hij mogelijk onder invloed was.

De politie neemt aangiften op van mensen die zijn aangereden en hoort getuigen. Ook onderzoekt ze de toedracht van het incident.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In de video onderaan dit artikel leggen we dat voor je uit.