Verdachte aangehouden voor diefstal van twee Warhols in Oisterwijk

Voor de roof van twee Warhols uit een kunstgalerie aan de Dorpsstraat in Oisterwijk, afgelopen vrijdag, is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man.

De politie meldt dat de verdachte in beperkingen zit en alleen mag communiceren met zijn advocaat.

De kunstroof vond plaats op 1 november. Meerdere kunstwerken werden meegenomen.

Op 5 november heeft de politie op meerdere plekken, in Berkel-Enschot, Den Bosch, Oisterwijk en net over de Belgische grens, doorzoekingen gedaan. Bij de inval in Berkel-Enschot werd de man gearresteerd.

ANP