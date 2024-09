Verdacht pakket in Tilburgse woonwijk blijkt explosief: EOD ter plaatse

In de Angelastraat in Tilburg is donderdagmiddag een verdacht pakketje gevonden dat volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een explosief bleek te zijn. Het pakket, dat werd aangetroffen in een woonwijk, wordt door de EOD verwijderd.

De vondst van het gevaarlijke explosief zorgde voor paniek in de buurt en leidde tot directe actie van de autoriteiten. Experts van de EOD werden met spoed ingeschakeld om de situatie veilig af te handelen. Zij hebben bevestigd dat het om een explosief gaat, waarna maatregelen zijn genomen om het explosief veilig af te voeren.

De politie roept getuigen op om zich te melden als zij iets hebben gezien of relevante informatie hebben.