Vader en zoon (15) ernstig gewond na schietpartij om burenruzie

De vader en zoon die woensdagavond op hun balkon in Rotterdam-Zuid werden beschoten, liggen nog altijd ernstig gewond in het ziekenhuis. Dat meldt de politie donderdagmiddag. Het gaat om een 51-jarige man en zijn 15-jarige zoon, die samen op het balkon van hun woning aan de Rousseaustraat stonden toen ze onder vuur werden genomen.

Volgens regionale omroep Rijnmond zou het gaan om een uit de hand gelopen burenruzie over de handel in illegale vapes. Meerdere buurtbewoners verklaren dat de slachtoffers zelf handelden in e-sigaretten, en dat er vermoedens waren dat ook jonge kinderen vapes konden kopen.

Verdachten zijn buren van slachtoffers

De politie hield kort na het schietincident twee mannen aan van 55 en 56 jaar oud. Volgens Rijnmond zijn zij buren van de slachtoffers. Of het daadwerkelijk om een conflict tussen buren gaat, wil de politie nog niet bevestigen. "Het is wel iets wat we meenemen in het onderzoek", aldus een woordvoerder.

Het incident gebeurde woensdagavond rond 21.30 uur. Op straat werden meerdere kogelhulzen aangetroffen. Ook zat een doek aan het balkon vol kogelgaten.

