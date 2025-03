Vader (51) en zoon (15) beschoten op balkon in Rotterdam-Zuid

Twee personen zijn woensdagavond gewond geraakt door een schietpartij in het stadsdeel IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een man van 51 en een jongen van 15. Dat zijn vader en zoon, vertellen omwonenden aan Hart van Nederland.

Het tweetal werd rond 21.30 uur vanaf de straat beschoten toen ze op het balkon van een woning aan de Rousseaustraat stonden, meldt de politie.

De slachtoffers, die nog wel bij bewustzijn waren, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de omgeving twee verdachten aangehouden en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Volgens buurtbewoners zou vanuit de woning een handel in vapes worden gedreven. Mogelijk heeft dat iets te maken met het schietincident, vermoeden zij. Onder het balkon liggen verschillende lege verpakkingen van e-sigaretten verspreid op straat.

Een lege verpakking van een vape die in de Rousseaustraat in Rotterdam is achtergelaten.