Vader zag hoe zoon (23) voor zijn neus werd doodgeschoten in Oss: 'Lelijke misdaad'

"Dit is een heel lelijke misdaad bij daglicht gepleegd, terwijl kinderen buiten speelden." Dit zei de vader van Mohamed Ahmed dinsdag in de rechtbank in Den Bosch, waar het Openbaar Ministerie een reconstructie in 3D toonde van de schietpartij aan de Leeuwerikhof in Oss. Daar werd donderdag 14 april 2022 de 23-jarige Ahmed doodgeschoten. Met de reconstructie wil de rechtbank inzichtelijk krijgen hoe getuigen de schietpartij hebben waargenomen.

Na de schietpartij vertelden omwonenden tegen Hart van Nederland wat ze van de schietpartij hadden meegekregen (zie bovenstaande video).

Het slachtoffer, een bekende van de politie, zat met zijn vader op een scooter kort voordat hij onder vuur werd genomen. De schietpartij was rond 16.00 uur midden in een woonwijk. De Ossenaar werd die middag meerdere keren onder vuur genomen. Hulp van toegesnelde hulpdiensten mocht niet meer baten. Hij overleed daar aan zijn verwondingen.

Drie keer schieten

De visualisatie werd getoond aan twee getuigen, onder wie de vader van het slachtoffer. Zij konden op het scherm aanwijzen waar ze zich op het parkeerterrein van de Leeuwerikhof bevonden en wat ze zagen. De vader vertelde dat hij en zijn zoon de schutter op 2,5 meter afstand passeerden en dat er lelijke woorden vielen. Ook een tweede man had volgens hem een wapen.

De vader viel tijdens de rit van de scooter. "Toen ik over de grond rolde, hoorde ik schoten", vertelde hij. "Toen ik mijn hoofd optilde, zag ik de moordenaar zijn wapen eerst op mij richten, daarna schoot hij voor de derde keer op mijn zoon, die op de grond lag."

In de zaak zitten nog twee broers van 25 en 28 jaar oud vast. Zij waren niet in de rechtbank aanwezig bij de vertoning van de beelden en wilden niet meewerken als getuige. Dat was op advies van hun advocaten. Twee medeverdachten van 27 en 28 jaar waren er ook niet. Een van hen is de vermeende schutter. Hij is gevlucht en zou zich in Turkije bevinden.

Getuige

Een bewoonster stond op het moment van de schietpartij bij haar auto, zo kon ze aanwijzen op de computeranimatie. Ze zag drie of vier mannen achter een scooter aanrennen. "Daarna hoorde ik knallen. Ik dacht eerst aan vuurwerk dat naar de scooter werd gegooid." Ze zag niet de aanval zelf, wel was ze getuige van hun vertrek met twee auto's.

Op 12 december begint de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank trekt er drie dagen voor uit.

