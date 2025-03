Utrechtse serieverkrachter Gerard T. komt niet vervroegd vrij

De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag bepaald dat de zogenoemde Utrechtse serieverkrachter, Gerard T., niet vervroegd vrijkomt. De rechtbank willigt daarmee een verzoek van het Openbaar Ministerie in, dat de risico's te groot vindt als T. op vrije voeten zou komen.

Het OM wil dat T. eerst in een Forensisch Psychiatrische Kliniek wordt geplaatst, met een hoog beveiligingsniveau.

Vier gewelddadige verkrachtingen

T. zou op 19 maart vrijkomen. Hij kreeg in 2017 zestien jaar cel opgelegd, de maximale straf, voor vier gewelddadige verkrachtingen aan de oostkant van Utrecht, gepleegd in 1995 en in 2001. Het duurde lang voordat politie en justitie de man konden arresteren; de zaak leidde destijds tot grote onrust in Utrecht en omstreken.

De rechtbank heeft bepaald dat de vrijlating van T. met maximaal 180 dagen mag worden uitgesteld, wat betekent dat hij uiterlijk 15 september vrijkomt. Als kritische noot merkte de rechtbank op dat er eerst een andere verwachting bij T. is gewekt, namelijk dat hij in maart vanuit detentie naar een project beschermd wonen kon. "Niet zorgvuldig", aldus de rechtbank. Beschermd wonen vond het OM bij nader inzien een te grote stap, gezien het gevaar voor herhaling.

Tegenvaller

Tijdens de zitting twee weken geleden zei T. dat hij het een "tegenvaller" vindt dat het OM hem alsnog naar een kliniek wil sturen, maar dat hij er ook niet tegen is. "Ik sta overal voor open. Ik heb nooit therapie geweigerd", zei hij. Bij de uitspraak dinsdag was T. niet aanwezig.

ANP