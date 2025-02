Gerard T. pleegde 4 gewelddadige verkrachtingen en kan nu vrijkomen, dat wil OM voorkomen

De Utrechtse serieverkrachter die in 2017 is veroordeeld tot 16 jaar cel, mag niet vervroegd vrijkomen, vindt het Openbaar Ministerie. Zij vordert uitstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de inmiddels 61-jarige Gerard T., die in Utrecht in 1995 en 2001 vier gewelddadige verkrachtingen pleegde.

T. kreeg hiervoor 16 jaar celstraf, maar zit daar al sinds 2014 voor vast. Mensen die vóór juli 2021 werden veroordeeld, komen na het uitzitten van twee derde van hun straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

T. had verwacht op 14 maart de gevangenis te kunnen verlaten en wil daarna beschermd wonen. Het OM vindt het daarvoor te vroeg en wil hem eerst plaatsen in een Forensisch Psychiatrische Kliniek met een hoog beveiligingsniveau, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Utrecht.

Dinsdag was het OM aanwezig in de rechtbank in Utrecht. Over 2 weken wordt de uitspraak verwacht.

Hart van Nederland sprak met oud-rechercheur Willem Perlot. Hij was tot aan de aanhouding betrokken bij de zaak en is het ermee eens dat T. zijn straf volledig moet uitzitten. "Te meer omdat hij nooit iets heeft verklaard en zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht. Dat zit veel betrokkenen dwars", legt Perlot uit. "Dat betekent dat hem geen tbs opgelegd kon worden. Dat hij vrijkomt is al erg, maar dat dat dan eerder zou zijn dan de opgelegde 16 jaar moet niet kunnen."

Ook Gre de Jong, casemanager van Slachtofferhulp, die slachtoffers van T. bijstaat, was aanwezig bij de zaak. Zij vertelt in bovenstaande video wat de gevolgen van de invrijheidsstelling zou zijn voor de slachtoffers.