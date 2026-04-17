Verdachte doden vrouw (83) Veenendaal vrij, OM vermoedt ongeluk

De man die vastzat op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 83-jarige vrouw in Veenendaal is vrijgelaten, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM wijzen de onderzoeksresultaten tot nu toe erop dat het slachtoffer door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

De vrouw werd op 15 januari dood gevonden in haar woning aan de Sandenburg. De man uit Veenendaal werd een dag na de vondst van het lichaam aangehouden en zat sindsdien vast. Het OM "verwacht niet dat het nog lopende onderzoek tot een andere conclusie gaat leiden".